В аэропорту Домодедово за сутки вывезли 15 тыс. куб. м снега

Для уборки снега задействовали 38 единиц техники и 14 машин для противообледенительной обработки самолетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Работники эксплуатационных подразделений аэропорта Домодедово вывезли за сутки 15 тыс. куб. м снега. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

"Работники эксплуатационных подразделений обеспечивают постоянную очистку взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перрона, проводится противообледенительная обработка покрытий и воздушных судов. Всего за сутки вывезено 15 000 кубических метров снега", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта отметили, что для уборки снега задействовано 38 единиц техники и 14 машин для противообледенительной обработки самолетов.