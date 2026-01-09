В Вологодской области ввели ограничения для грузового транспорта из-за непогоды

В регионе ожидается сильный снег и метель

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Ограничение движения грузового транспорта ввели с 19:00 мск в Вологодской области из-за непогоды, сообщил в Telegram-канале глава региона Георгий Филимонов.

В Вологодской области ожидается сильный снег, метель, ветер ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с, на дорогах местами гололедица, снежный накат и снежные заносы.

"Ограничение движения грузового транспорта будет введено с 19:00 [мск] на территории Вологодской области. В связи с ухудшением погодных условий меру профилактики аварийности вводим по инициативе регионального управления Госавтоинспекции. Дополнительные наряды направлены на федеральные трассы на территории Грязовецкого, Вологодского, Шекснинского, Череповецкого округов", - отметил Филимонов.

Власти рекомендуют водителям воспользоваться специально организованными крупными стоянками. Подробная информация о площадках опубликована во "Вконтакте".

"Информацию о возобновлении движения грузового транспорта сообщу дополнительно", - добавил губернатор.