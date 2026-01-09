Филимонов предупредил о попытках продажи алкогольных суррогатов на Вологодчине

По словам губернатора региона, совместно с надзорными органами, органами безопасности и правопорядка ведется ежедневная работу по профилактике продажи контрафактной алкогольной продукции

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Глава Вологодской области Георгий Филимонов предупредил население о возможных попытках продажи алкогольных суррогатов в регионе.

"В регионе возможны диверсии и провокации, связанные с попытками продажи суррогата, в том числе с тяжелыми последствиями. Пожалуйста, будьте бдительны - не покупайте спиртное там, где торгуют "из-под полы". Приобретайте продукцию только в проверенных торговых точках, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя", - написал губернатор в Telegram-канале.

Он отметил, что совместно с надзорными органами, органами безопасности и правопорядка ведется ежедневная работу по профилактике продажи контрафактной алкогольной продукции.