Посольство России предупредило о резком ухудшении погоды в Шри-Ланке

Россиянам порекомендовали соблюдать повышенную осторожность

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Шри-Ланке предупредило российских граждан о резком ухудшении погодных условий в островном государстве с сильными ливнями и шквалистым ветром.

В посольстве отметили, что над Шри-Ланкой формируется мощная зона низкого давления, которая в ближайшее время приведет к резкому ухудшению погодных условий.

"Ожидаются сильные ливни (местами более 100 мм осадков), шквалистый ветер, возможные наводнения, оползни и падение деревьев, особенно в восточных, северных и центральных районах", - указали в Telegram-канале дипмиссии.

Российским гражданам рекомендовано соблюдать повышенную осторожность, следить за сообщениями местных властей, воздержаться от поездок в зоны риска и выхода в море, а также неукоснительно выполнять указания экстренных служб.