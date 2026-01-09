Названа возможная причина смерти экс-мэра Калининграда Любивого

Ей могло стать отравление продуктами горения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Бывший глава Калининграда, депутат городского Совета 7 созыва Евгений Любивый умер в Курганской области. Причиной смерти, предварительно, стало отравление продуктами горения, сообщили ТАСС в СУ СКР по Курганской области.

"Подтверждаем факт гибели [Любивого в Курганской области]. По предварительным данным, причиной гибели могло стать отравление продуктами горения", - сказал собеседник агентства.

Ранее горсовет Калининграда на своей странице во "ВКонтакте" сообщил, что Любивый умер на 52-м году жизни.

Евгений Любивый родился 3 апреля 1974 года в Белгородской области. В 1997 году он окончил РГМУ им. Н. И. Пирогова по специальности "Лечебное дело", с 2017 года возглавлял городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП). С 2018 года был главным внештатным специалистом - хирургом Министерства здравоохранения Калининградской области, координировал проект "Здоровое будущее" от партии "Единая Россия" в регионе. 19 сентября 2021 года был избран депутатом городского Совета депутатов Калининграда по избирательному округу № 13.

С сентября 2021 года по март 2023 занимал пост главы городского округа "Город Калининград". Завершил политическую деятельность в Калининграде, как депутат городского Совета, в 2025 году. У Любивого осталась семья, в которой он воспитывал сына и дочь.