В налоговой сообщили о новой задолженности Анастасии Ивлеевой

Блогер должна погасить долг перед ФНС в размере 53 тыс. 554 рублей

Анастасия Ивлеева © Пресс-служба Лефортовского суда/ ТАСС

МОСКВА, 9 января./ТАСС/. Блогер Анастасия Ивлеева имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) по ее ИП в размере 53 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Ивлеева Анастасия имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 53 тыс. 554 рублей по ее ИП", - сообщили в правоохранительных органах.

Ранее Ивлеева уже полностью погасила налоговый долг в размере 11,3 млн рублей.