В налоговой сообщили о новой задолженности Анастасии Ивлеевой
Редакция сайта ТАСС
17:19
МОСКВА, 9 января./ТАСС/. Блогер Анастасия Ивлеева имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) по ее ИП в размере 53 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Ивлеева Анастасия имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 53 тыс. 554 рублей по ее ИП", - сообщили в правоохранительных органах.
Ранее Ивлеева уже полностью погасила налоговый долг в размере 11,3 млн рублей.