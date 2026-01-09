ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

В налоговой сообщили о новой задолженности Анастасии Ивлеевой

Блогер должна погасить долг перед ФНС в размере 53 тыс. 554 рублей
Редакция сайта ТАСС
17:19

Анастасия Ивлеева

© Пресс-служба Лефортовского суда/ ТАСС

МОСКВА, 9 января./ТАСС/. Блогер Анастасия Ивлеева имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) по ее ИП в размере 53 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Ивлеева Анастасия имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 53 тыс. 554 рублей по ее ИП", - сообщили в правоохранительных органах.

Ранее Ивлеева уже полностью погасила налоговый долг в размере 11,3 млн рублей. 

Россия