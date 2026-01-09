Балканский циклон пройдет 10 января через Крым

Непогода затронет и Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Ветер до 30 м/с и подъем уровней воды в реках вплоть до выхода из берегов ожидается в субботу и воскресенье в Крыму из-за Балканского циклона, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым. В связи с прохождением Балканского циклона вечером 10 января в течение суток 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами 25-30 м/с. В реках Крыма подъем уровней воды на 0,5-1,5 м, в низовьях рек Кача, Бельбек, Черная с выходом на пойму", - говорится в сообщении.

Непогода затронет и Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"До "шторма века" [2023 года], по прогнозам, этот шторм не дотянет, однако эксперты сообщают, что западный и юго-западный ветер 15-20 м/c вызовет волны до 4-5 м. А уже с вечера воскресенья начнется резкое похолодание. Севприроднадзор и спасательная служба Севастополя контролируют уровень воды в реках, на сегодня он не превышает опасных отметок. Напомню, что в прошлом году мы расчистили русла, чтобы минимизировать риск заторов", - написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев напомнил, что при сильном ветре и шторме опасно находиться под деревьями и рекламными щитами, рядом с не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП. На береговой линии, рядом с морем, также может быть опасно. Кроме того, в шторм не следует парковать машины под деревьями.