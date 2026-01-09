"Россети" восстановили 15,7 тыс. км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях

Снегопады и порывистый ветер приводят к повторным технологическим нарушениям

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Энергетики восстановили 15,7 тыс. км линий электропередачи в Новгородской и Псковской областях после сильных снегопадов, сообщают "Россети Северо-Запад". В регионах сложная ситуация с электроснабжением с начала 2026 года из-за сильных снегопадов.

"Россети Северо-Запад" восстановили 15 700 километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после сильных снегопадов и порывистого ветра", - указано в сообщении.

Включено 8 180 км ЛЭП и 5 678 трансформаторных подстанций в Новгородской области, 7 520 км ЛЭП и 4 569 трансформаторных подстанций в Псковской области. Новгородский и псковский филиалы компании работают в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства.

Снегопады и порывистый ветер приводят к повторным технологическим нарушениям. В компании уточнили, что специалисты будут работать до полной ликвидации последствий непогоды.