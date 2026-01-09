Снегопад в Московском регионе прекратится после 09:00 10 января

Как отметили в Гидрометцентре, при этом температура воздуха в столице составит 8-6 градусов ниже нуля, на дорогах сохранится гололедица

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Снегопад, обрушившийся накануне на Москву и Подмосковье, прекратится после 09:00 10 января. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

В Гидрометцентре отметили, что интенсивность осадков значительно уменьшилась, а в некоторых районах столицы и области снег уже перестал идти. "Как ожидается, предстоящей ночью может выпасть еще 2-3 мм осадков, а прирост снежного покрова составить до 4 см", - сказал собеседник агентства. При этом температура воздуха в Москве составит 8-6 градусов ниже нуля, на дорогах сохранится гололедица. "После 09:00 мск субботы снегопад прекратится совсем", - заметили в Гидрометцентре РФ. Ближе ко второй половине дня не исключены небольшие осадки.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что за последние 12 часов в столичном регионе выпало 40% месячной нормы осадков.

О снегопаде

Сильный снегопад обрушился на столичный регион больше суток назад, его причиной стало влияние средиземноморского циклона. В беседе с ТАСС синоптики Гидрометцентра РФ отмечали, что за 12 часов в Москве могло выпасть почти треть месячной нормы осадков, в Подмосковье этот показатель достиг порядка 40%. Суточное количество осадков с большой долей вероятности может побить рекорд 1976 года со значением в 12,9 мм. Из-за непогоды в Москве и области объявлен оранжевый погодный уровень, что означает опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.