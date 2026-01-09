Посольство: большая часть россиян покинула йеменский остров Сокотра

ДОХА, 9 января. /ТАСС/. Большая часть российских граждан, которые были заблокированы на йеменском острове Сокотра, успешно покинула архипелаг рейсами авиакомпании Yemenia Airways в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило посольство России в Йемене.

"Посольство Российской Федерации в Йеменской Республике сообщает, что большая часть российских граждан успешно покинули остров Сокотра рейсами IY5140 7 января 2026 г., IY5060 8 января 2026 г. и IY5000 9 января 2026 г.", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломаты также предупредили, что запланированный на 10 января рейс авиакомпании Yemenia Airways станет заключительным в рамках эвакуации туристов с острова.