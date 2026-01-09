В Вологодской области закрылись все алкомаркеты

Также губернатор Георгий Филимонов сообщил о переформатировании "наливаек" в кафе

Редакция сайта ТАСС

© Максим Чурусов/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Алкомаркеты на территории Вологодской области закрыты или перепрофилированы. Об этом заявил глава региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

"Как и обещал, в Вологодской области все 610 алкомаркетов из 610 закрылись, прекратили реализацию спиртного или перепрофилировались. Понятия "алкомаркет" на территории региона больше не существует", - объявил Филимонов.

По его словам, все магазины сети "Бристоль" переименованы в "Б-продукты" с изменением ассортимента. В общей массе товаров остается только 20% алкоголя, который представлен в отдельных залах. Сеть магазинов "Красное и белое" более чем полгода не торгует спиртным в регионе и приобретает новые вывески.

"Региональные алкомаркеты перепрофилированы полностью. Сеть "Северный градус" работает под названием "Каждая покупка в радость" на всей территории Вологодской области. За последнюю неделю этот процесс завершен в 10 оставшихся магазинах", - добавил губернатор.

Также Филимонов сообщил о переформатировании "наливаек". 75 таких точек из 125 закрыто или перепрофилировано в формат кафе. На контроле остается 50 точек. "Это результат, в том числе, нашей программы поддержки "5:3:3". Льготные займы в размере до 5 млн руб. под 3% на 3 года мы выдаем бизнесу на смену профиля работы - открытие вместо "наливаек" заведений общепита. В прошлом году выдано 16 займов на сумму 60,1 млн рублей", - отметил он.

Кроме того, на сегодняшний день в Вологодской области из 316 магазинов, торгующих вейпами, закрылись 218.