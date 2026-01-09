В России могут запретить списывать за долги деньги на жилье военным

Пункт об этом содержится в утвержденном правительством плане

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Правительство РФ планирует разработать и в октябре внести в Госдуму законопроект, согласно которому выплаты для жилищного обеспечения военнослужащих нельзя будет взыскать в случае задолженности. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Государство гарантирует военным обеспечение жильем. Оно дает им деньги на покупку или строительство жилья или же предоставляет им жилые помещения на определенных условиях за счет бюджетных средств.

Ответственными за подготовку проекта назначены Минобороны РФ, другие ведомства и Центральный банк РФ. Они должны будут предоставить проработанный проект в кабмин в мае.