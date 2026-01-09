В Госдуме рассказали, как увеличатся пенсии по инвалидности в 2026 году

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что выплаты будут проиндексированы с 1 апреля вместе с социальными пенсиями

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Государственные пенсии по инвалидности будут проиндексированы с 1 апреля вместе с социальными пенсиями с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров. Размер выплат зависит от группы инвалидности и категории получателей, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что такие пенсии положены "чернобыльцам", инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам, некоторым категориям военнослужащих-инвалидов (в их числе призывники, ополченцы Донбасса, добровольцы ВС РФ) и так далее. Есть также нетрудоспособные граждане, например, дети-инвалиды, имеющие право на социальную пенсию по инвалидности.

"С 1 апреля у всех перечисленных категорий размер пенсии увеличивается на индекс роста прожиточного минимума пенсионеров в стране (в этом году - 6,8% - прим. ТАСС)", - сказал Нилов.

Он отметил, что, в отличие от страховых пенсий, регулируемых другим законом и с другой датой индексации, государственные пенсии по инвалидности предусматривают твердый размер выплат, которые обычно отталкиваются от размера социальной пенсии (составляет сейчас 8 824,08 рублей и будет проиндексирована на 6,8% с 1 апреля).

Категории и группы

Так, военнослужащие-инвалиды I группы получают пенсию в три раза больше социальной, то есть, на сегодня - почти 26,5 тыс. рублей в месяц. Пенсии II и III групп этой категории составят около 22 тыс. и 15,5 тыс. рублей соответственно. Для "чернобыльцев" и других пострадавших от радиационных и техногенных катастроф выплата рассчитывается иначе и составляет, например, у инвалидов I группы более 42 тыс. рублей.

У инвалидов - участников Великой Отечественной войны, блокадников, жителей осажденных Сталинграда и Севастополя пенсии также варьируются в зависимости от категории и группы инвалидности от около 8,8 тыс. до более 22 тыс. рублей.

В свою очередь дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы получают более 21,1 тыс. рублей. По словам Нилова, на пенсию могут влиять и дополнительные надбавки: за иждивенцев, за проживание в районах Крайнего Севера или в сложных климатических условиях. Кроме того, всем инвалидам первой группы и гражданам, достигшим 80 лет, предусмотрена "надбавка за уход", отметил депутат.