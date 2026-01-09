В РФ утвердили бесплатное лечение более чем по 20 видам заболеваний на 2026 год

Перечень конкретных заболеваний и состояний, оказание помощи по которым осуществляется бесплатно, не претерпел изменений

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Бесплатная медицинская помощь в России в 2026 году будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний и состояний, следует из постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.

В программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2026 год прописано оказание таких ее видов, как скорая, первичная, специализированная (в том числе высокотехнологичная) и паллиативная медицинская помощь.

Перечень конкретных заболеваний и состояний, оказание помощи по которым осуществляется бесплатно, не претерпел изменений по сравнению с 2025 годом.

В него вошли: инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни эндокринной и нервной систем, крови и кровообращения, кожи и костно-мышечной системы, глаз, ушей, органов дыхания, а также органов пищеварения, болезни полости рта (за исключением зубного протезирования) и мочеполовой системы.

Бесплатную медпомощь продолжат оказывать также при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях внешних воздействий, при беременности, родах и абортах, а также при отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальный период.

Также в списке - расстройства питания и нарушения обмена веществ, отдельные иммунные нарушения, врожденные аномалии (пороки развития) и хромосомные нарушения, психические расстройства. Замыкают перечень "симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям".

Расширение профилактики и диспансеризации

В новой программе расширены параметры оказания некоторых видов медпомощи для разных категорий граждан. В частности, беременные женщины получили право на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, включая неинвазивное пренатальное тестирование - определение внеклеточной ДНК плода по крови матери.

Кроме того, у граждан в возрасте от 18 до 40 лет появилась возможность бесплатно определить уровень липопротеида (a) в крови. Пациенты в возрасте 18-39 лет смогут один раз в шесть лет пройти оценку липидного профиля, а для пациентов 40 лет и старше возможность бесплатного анализа предусмотрена раз в три года.

Как отмечается в материалах к постановлению, скорректированы объемы проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин - обеспечен охват 35% женщин и мужчин в возрасте 18-49 лет.

Кроме того, в перечень исследований на 2026 год в рамках репродуктивной диспансеризации для женщин включены такие дополнительные исследования, как определение ДНК вируса папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки.