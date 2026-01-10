Мошенники крадут деньги у страховых компаний, требуя повторные выплаты по ОСАГО

Участникам таких афер грозит штраф до 300 000 рублей или лишение свободы сроком до 5 лет, напомнили в МВД

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Мошенники обманывают страховые компании и похищают у них деньги, требуя повторные выплаты по ОСАГО после ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Иногда мошенники один и тот же случай оформляют сразу в нескольких страховых, подавая заявки на компенсацию в разные компании. Бывает и так: водитель уже получил деньги за ремонт, но машину не чинит. Через пару месяцев он "находит" те же повреждения в новой аварии (настоящей или инсценированной) и снова получает выплату", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что в таких схемах участвуют не только водители. "На сцену выходят и так называемые юристы, которые предлагают уступить им право требования к страховой. Формально они ведут дело до суда, выигрывают, получают деньги и исчезают", - добавили в ведомстве.

Участникам таких афер грозит ответственность по ст. 159.5 УК РФ, которая предусматривает штраф до 300 000 рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.