Во Владивостоке ограничили въезд и движение большегрузов из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Въезд и движение большегрузного транспорта ограничены на территории Владивостока из-за непогоды. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями на текущий момент введены временные ограничения на въезд и движение большегрузного транспорта по территории города Владивостока, - говорится в сообщении. - Ограничения снимут сразу после улучшения погоды и очистки дорог".

Движение по региональным и федеральным трассам региона, как отметили в ведомстве, осуществляется в штатном режиме.

В МВД водителей просят проявлять особую осторожность, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и быть внимательными к пешеходам. Также там призвали не парковать автомобили на обочинах.

В субботу рано утром во всех районах города начался мокрый снег. Городская служба ликвидирует последствия снегопада. С начала снегопада во Владивостоке выпало более 2 мм осадков. Непогода сопровождается сильным ветром 17-22 м/с, порывы могут достигать 25-30 м/с. На улицах города работает спецтехника. Движение транспорта по улице Капитана Шефнера временно ограничено.