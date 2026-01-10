В Москве ожидается небольшой снег и до 8 градусов мороза

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от минус 4 днем до минус 14 градусов ночью

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и температура до минус 8 градусов ожидается в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 8 до минус 6 градусов мороза. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 11 градусов, ожидается местами умеренный снег.

Ветер юго-восточный, 8 м/c. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от минус 4 днем до минус 14 градусов ночью.