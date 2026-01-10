Эксперт Бокерия: операции на сердце в РФ за последние годы стали безопаснее

Президент Лиги здоровья нации подчеркнул, что это стало возможно благодаря точной аппаратуре

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Различные хирургические вмешательства на сердце в последние годы стали выполняться безопаснее за счет точной аппаратуры. Об этом сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ им. А. Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации академик РАН Лео Бокерия.

"Конечно, [операции на сердце в России за последние годы] стали намного безопаснее, потому что аппаратура невероятно точная, и что немаловажно, доступная врачу. Мы уже давно пользуемся этой аппаратурой, врачи по всей стране знают как. Поэтому прогресс совершенно очевиден", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован 11 января в 11:00 мск.