В ЛНР на восстановление энергообъектов выделили почти 4 млрд рублей

В "Луганскэнерго" уточнили, что восстановительные работы не распространятся на прифронтовые территории, которые "подвергаются ежедневным атакам ВСУ"

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 10 января. /ТАСС/. Почти 4 млрд рублей выделено на восстановление объектов энергетики в муниципалитетах Луганской Народной Республики в 2026 году, это позволит отремонтировать линии и подстанции всех классов напряжения. Об этом ТАСС сообщили в компании "Луганскэнерго".

"Более 3,8 млрд рублей [выделено на восстановление объектов энергетики ЛНР в 2026 году]. [Это позволит восстановить] линии и подстанции всех классов напряжения", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном директором "Луганскэнерго" филиала Юго-западной электросетевой компании Борисом Рыжиловым.

В "Луганскэнерго" уточнили, что восстановительные работы в 2026 году не распространятся на прифронтовые территории ЛНР, которые "подвергаются ежедневным атакам ВСУ". "Многие энергообъекты подвергаются повторным атакам и требуют разминирования", - подчеркнули в компании.

В апреле правительство РФ своим распоряжением определило Юго-западную электросетевую компанию единой системообразующей территориальной сетевой организацией в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Свою деятельность на территории Донбасса и Новороссии компания начала с 1 мая.