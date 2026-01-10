В МВД рассказали о новой схеме мошенников для доступа к банковским приложениям

Злоумышленники перехватывают коды доступа с помощью вредоносных приложений

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Мошенники распространяют вредоносное программное обеспечение (ВПО) на мобильные компьютерные устройства для перехвата кодов для авторизации в значимых сервисах и получения удаленного доступа к банковским приложениям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Функционал определяет основные способы использования [ВПО]: перехват кодов для авторизации в значимых сервисах и удаленный доступ к банковским приложениям", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что при этом основные функциональные возможности ВПО позволяют злоумышленникам при взаимодействии с управляющим сервером осуществлять сбор информации о мобильном устройстве потерпевшего, а именно: сведения о модели устройства, версии операционной системы, используемых абонентских номерах, сведения о СМС-сообщениях, контактах, журнале входящих и исходящих соединений в режиме реального времени, сведения о геолокации, а также возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства.

"Для предупреждения заражения устройства вредоносным программным обеспечением рекомендуется исключить скачивание и установку приложений из непроверенных источников и использовать надежное антивирусное программное обеспечение", - сказали в ведомстве.