ЛБИ в 2025 году помогла заблокировать 22,7 тыс. сайтов с детской порнографией

Глава организации Екатерина Мизулина сообщила, что после обращений Лиги безопасного интернета заблокировали 16 811 ресурсов, связанных с продажей наркотиков

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Количество ресурсов с детской порнографией, которые были заблокированы после обращений Лиги безопасного интернета в правоохранительные органы, в 2025 году превысило 22,7 тыс., сообщила в интервью ТАСС глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Большое внимание мы уделяем и работе по борьбе с запрещенным контентом. За 2025 год, например, после наших обращений было заблокировано 22 743 ресурса с детской порнографией, 16 811 ресурсов, связанных с продажей наркотических веществ, ботами по продаже наркотиков, а также предложений о работе с закладчиком. 1 711 групп, связанных с травлей в разных регионах, после наших обращений также сейчас недоступны людям", - сказала она.

Мизулина добавила, что в 2025 году волонтеры Лиги безопасного интернета совместно с волонтерами Национального центра помощи детям в 35 регионах провели 2 258 уроков безопасного интернета в школах для ребят разного возраста.

Мизулина отметила, что в 2025 году количество частных обращений от граждан на тему буллинга в школах превысило 6 тыс., из них по 2 тыс. дел помощь уже оказана.

Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 11:00 мск.