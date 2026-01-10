В Кузбассе два отеля получили сертификат соответствия для туристов из Китая

По данным министерства, в 2023 году регион посетили 530 туристов из Китая, в 2024 году их количество увеличилось до 731

КЕМЕРОВО, 10 января. /ТАСС/. Отели "Олимп-плаза" и "Томь River Plaza" в Кемерове первыми в регионе получили сертификат соответствия стандартам China Friendly, сообщили ТАСС в Министерстве туризма Кузбасса.

"Кузбасс уже активно включен в работу по укреплению отношений с Китаем, которая ведется на федеральном и региональном уровнях. Ведется работа по созданию комфортной инфраструктуры для гостей из Китая: отель "Олимп-плаза" в Кемерове первым в регионе получил сертификат соответствия стандартам China Friendly, подтвердив готовность принимать китайских туристов: от адаптированных меню и информационных материалов до обслуживания на китайском языке. В декабре официально выдан сертификат соответствия China Friendly пятизвездочному отелю "Томь River Plaza", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что в целях развития данного направления Кузбасс был отобран в число 25 регионов-участников федеральной программы "Открой твою Россию", по итогам акселератора будет создан специализированный турпродукт для гостей из Китая. Кроме этого, Кемеровская область в 2025 году дважды была отобрана фондом "Центр стратегических разработок" для представления России под единым брендом Discover Russia на ведущих международных выставках в Пекине и Гуанчжоу. Для представителей туристической отрасли Китая были проведены консультации от региональных туроператоров об отдыхе в Кузбассе и подготовлены буклеты на китайском языке, в которых были описаны национальные туристические маршруты.

В Кемеровской области формируется привлекательная и комфортная среда для китайских туристов, закладывается фундамент для роста их числа в 2026 году. По данным министерства, в 2023 году регион посетили 530 туристов из Китая, в 2024 году их количество увеличилось до 731. Актуальные данные по въезду туристов из Китая в Кузбасс за 2025 год находятся на стадии сбора.

Безвизовый режим для граждан РФ, отправляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Он позволил гражданам России с обычным загранпаспортом посещать Китай сроком до 30 суток с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей или обмена визитами. 1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда в РФ граждан Китая. Они получили право на въезд в Россию без оформления визы, если они отправляются в страну с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней.