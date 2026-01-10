В Коми запустили пять турмаршрутов с новой инфраструктурой

Одним из самых популярных направлений стал тур на первую в мире лосиную ферму в поселке Якша

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. В Республике Коми заработали пять туристических маршрутов с новой инфраструктурой в 2025 году. Уникальные программы разработаны для любителей природы и активного отдыха и ценителей культуры, сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития, промышленности и транспорта региона.

"Одним из самых популярных туристических направлений стал новый уникальный тур на первую в мире лосиную ферму в поселке Якша. Несколько региональных туроператоров разработали увлекательные однодневные маршруты в Печоро-Илычский заповедник. Программа включает наблюдение за одомашненными лосями, сохранившими естественные повадки. Гости посещают Музей природы заповедника и отправляются в путешествие из Ухты с раннего утра, чтобы провести насыщенный день в Якше", - сообщили ТАСС в Минэкономразвития республики.

Национальный парк "Койгородский" запустил новый двухдневный маршрут "Девственные леса" для поклонников зимней природы и экотуризма. Протяженность маршрута составляет 14 км, а его главная особенность - ночевка в тайге. Преодолеть его можно на лыжах или на снегоходах. Тур рассчитан на небольшие группы до восьми человек. Для знакомства с этнокультурным потенциалом туроператоры региона предложили маршруты в живописное село Ижма, где путешественники могут погрузиться в культуру коми-ижемцев и пообщаться с северными оленями.

В селе Корткерос запущена автобусная экскурсия "Кузнечный мини-фест" - однодневный тур с посещением музея и кузницы, мастер-классами по кузнечному делу и интерактивной программой. Запущен также айс-флоатинг - экстремальное и безопасное плавание в специальном защитном гидрокостюме по ледяной воде. Сезон айс-флоатинга длится с начала октября до середины мая.

Кроме того, по инициативе главы республики Ростислава Гольдштейна в Коми возобновлены и проведены в 2025 году крупные события, привлекающие туристов со всей страны - это всероссийский мультифестиваль "Живой воздух", этнофестиваль "Люди леса", гастрономический фестиваль "Шаньгафест", вошедший в топ-10 фестивалей регионов Северо-Западного федерального округа, а также первый международный фестиваль искусств "Кандинский", зимний фестиваль "Товсягаж".