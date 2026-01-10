Испытательный полигон БПЛА займет шестую часть самарского кампуса

Межвузовский кампус мирового уровня "Куйбышев" станет ядром будущего нового района "Беспилотный" в Самаре

САМАРА, 10 января. /ТАСС/. Экспериментально-испытательный полигон для беспилотных авиационных систем, который войдет в состав будущего межвузовского кампуса в Самаре, займет 30 тыс. кв. м, что составит почти шестую часть всего объекта. Об этом ТАСС сообщили в дирекции кампуса.

Испытательный полигон для БПЛА станет важной составляющей межвузовского кампуса в Самаре и позволит круглогодично в едином пространстве на практике тестировать разработки в сфере беспилотных систем. Решение о его создании принято при последних доработках проекта объекта.

"Разработан дополнительный элемент инфраструктуры - экспериментально-испытательный полигон общей площадью около 30 тыс. кв. м", - сообщили в дирекции организации. Таким образом, полигон займет почти шестую часть всей территории кампуса, которая составит 17 га.

Кроме того, по информации организации, увеличена проектная площадь учебно-лабораторного корпуса будущего кампуса с 12 до 14 тыс. кв. м. В дирекции пояснили, что общее увеличение площади объекта стало следствием изменения его концепции. Основными научными направлениями деятельности кампуса станут беспилотные роботизированные комплексы и развитие частного космоса. "Таким образом, площадь кампуса существенно расширяется, обеспечивая необходимые пространства для образовательных и исследовательских целей. Кампус становится не просто местом проживания и учебы студентов, а полноценной площадкой для технологического сотрудничества бизнеса и науки", - заключили в организации.

Межвузовский кампус мирового уровня "Куйбышев" станет ядром будущего нового района "Беспилотный" в Самаре, который был представлен президенту РФ Владимиру Путину на форуме "Россия - спортивная держава" 6 ноября. Кампус будет включать три комплекса: учебно-лабораторный, физкультурно-оздоровительный и гостиничный на 3,5 тыс. мест, а также испытательные полигоны для беспилотных систем. Появится технологический парк, куда смогут прийти предприятия реального сектора экономики для внедрения инновационных проектов.

Запуск первой очереди запланирован на 2029 год, основного корпуса - на 2030 год. В течение 2,5 лет на базе кампуса планируется создание филиала инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Композитная долина", деятельность которого будет связана с беспилотными и космическими системами.