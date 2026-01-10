Более 2 тыс. белорусских военнослужащих участвовали в ликвидации последствий снегопада

В пресс-службе министерства обороны республики отметили, что военнослужащие продолжат помогать в ликвидации последствий до тех пор, пока это будет необходимо

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 10 января. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. военнослужащих приняли участие в ликвидации последствий сильного снегопада, который прошел в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"По данным на 8 утра (время совпадает с московским - прим. ТАСС) в ликвидации последствий стихии приняли участие 2 168 военнослужащих вооруженных сил. На наиболее сложных участках работает более 40 единиц военной и специальной техники", - говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что военнослужащие продолжат помогать в ликвидации последствий разгула стихии до тех пор, пока это будет необходимо.

9 января Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белоруссии информировало, что около 10 тыс. работников ЖКХ и свыше 2 тыс. единиц специальной коммунальной техники устраняют последствия обильных снегопадов, которые начались в республике вечером 8 января.

По данным Белгидромета, 10 января максимальная температура воздуха в республике составит минус 8-13 градусов Цельсия, будет облачно, временами снег. На отдельных участках дорог - гололедица.