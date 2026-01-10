Бокерия: все приобретенные пороки сердца лечатся

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Приобретенные пороки сердца на сегодняшний день хорошо лечатся и нет таких заболеваний, когда при своевременном их выявлении нельзя было бы помочь. Об этом сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ им. А. Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия.

"Есть врожденные пороки сердца, когда ребенок уже рождается с патологией. А есть приобретенные - воспалительные ситуации в миокарде, в эндокарде. Но самое главное, что все они лечатся благодаря тому, что существует технология трансплантации, пересадки сердца. Эта тема тоже развита у нас хорошо. И сегодня нет таких вещей, когда при более или менее своевременном выявлении, мы не могли бы кардинально помочь", - сказал он.

Врач подчеркнул, очевидным условием того, чтобы человек дожил минимум до 90 лет, является правильный образ жизни. Кроме того, в качестве мер профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы лучше всего отказаться от алкоголя совсем. Поэтому процесс запрета алкоголя в РФ необходимо продолжать.

"Я считаю, что надо продолжать давить на этот процесс запрета алкоголя. Потому что люди, которые вышли на уровень алкоголизма, причем, это может быть образованный и культурный человек, который никогда не отличался вредными привычками, а тут "засосало". С этим, конечно, надо бороться, это совершенно очевидно. Привлечь всех: и жену, и детей, и общественность", - подытожил Бокерия.

