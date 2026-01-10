В Севастополе прекращал движение морской пассажирский транспорт

Причиной стала непогода

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Морской пассажирский транспорт в Севастополе прекращал движение из-за непогоды. Была организована работа автобусов по компенсационному маршруту, сообщалось в Telegram-канале дирекции по развитию городской дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Из-за крайне неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт движение не осуществляет. Возобновление работы пока невозможно", - говорилось в сообщении.

Позже прерванное из-за непогоды движение возобновили. Сообщение об этом появилось в 09:45 мск в Telegram-канале дирекции по развитию городской дорожно-транспортной инфраструктуры. "Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - отметили в сообщении.

Морской транспорт в Севастополе выполняет функцию городского транспорта, осуществляя перевозки по севастопольской и другие бухты.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. В частности, ожидается сильный до 20 м/с ветер, который вызовет волны высотой 4-5 м.

В новость внесены изменения (10:07 мск) - добавлена информация о возобновлении движения.