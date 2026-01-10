В Москве создали 600 мест для осужденных к принудительным работам

В московских УФИЦ отбывают наказание, в частности, осужденные за кражу и неуплату алиментов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. В Москве создали уже 600 мест для осужденных к принудительным работам мужчин и женщин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления ФСИН России по Москве.

"На территории Москвы действуют четыре изолированных участка, функционирующих как исправительные центры (УФИЦ) при колонии-поселении КП-2 (в Зеленограде - прим. ТАСС) ГУ ФСИН России по Москве с общим лимитом наполнения более 600 мест. Имеется возможность размещения осужденных как мужчин, так и женщин", - сообщили в ГУ ФСИН.

Принудительные работы стали применяться как наказание с 2017 года, но осужденных к ним москвичей направляли в другие регионы. Первый УФИЦ в Зеленограде на 21 человека открылся в октябре 2020 года, второй - на 200 человек - в сентябре 2021 года.

Как отметили в ГУ ФСИН, в московских УФИЦ отбывают наказание осужденные в основном по ст. 158 (кража), ст. 157 (неуплата алиментов), ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

"В рамках заключенных соглашений с жилищными и строительными организациями Москвы осужденные трудоустроены на предприятиях преимущественно в сфере ЖКХ. Занимаются благоустройством города", - отметили в ГУ ФСИН.

"Данная мера наказания позволяет осужденным сохранять социальные связи, трудоустраиваться и возмещать ущерб, нанесенный в результате совершенного преступления, параллельно адаптируясь к законопослушной жизни", - подчеркнули в столичном главке ФСИН.

Работа исправительных центров

В период отбывания наказания осужденные находятся под надзором сотрудников администрации и обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка исправительных центров, а также постоянно находиться в пределах территории исправительного центра, проживать в специальных общежитиях, не покидать их в ночное и нерабочее время, в выходные и праздничные дни без разрешения администрации.

В женском УФИЦ №8 в прошлом году даже провели конкурс "Мисс УФИЦ-2025" с демонстрацией навыков создания нарядов и мастерства от живописи и музыки до парикмахерского искусства и прикладного творчества. А отбывающие наказание в УФИЦ 1 и УФИЦ 9 мужчины добровольно присоединились к волонтерскому движению, оказывая помощь одному из столичных приютов для бездомных животных - проводят работу по благоустройству территории приюта, уборке в вольерах, привозят и сортируют корм и ветеринарные средства, помогают в выгуле питомцев.

Как сообщил в конце 2025 года на встрече с президентом России директор ФСИН Аркадий Гостев, в целом по России создано 400 исправительных центров для размещения 50 тыс. человек, в них содержатся более 30 тыс. осужденных.