ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

На Запорожье реконструируют два объекта газовой инфраструктуры

Еще один объект собираются построить
Редакция сайта ТАСС
06:07

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. В Запорожской области планируют реконструировать два крупных объекта газовой инфраструктуры и один построить. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства энергетики области.

"На текущий момент проводятся проектно-изыскательские работы по реконструкции газопровода-отвода к газораспределительной станции села Мариновка, реконструкции газораспределительной станции города Мелитополь и строительству межпоселкового газопровода от села Строгановка до села Приморский Посад Приазовского муниципального округа", - сообщили в министерстве. 

РоссияЗапорожская область