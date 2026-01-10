На Запорожье реконструируют два объекта газовой инфраструктуры

Еще один объект собираются построить

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. В Запорожской области планируют реконструировать два крупных объекта газовой инфраструктуры и один построить. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства энергетики области.

"На текущий момент проводятся проектно-изыскательские работы по реконструкции газопровода-отвода к газораспределительной станции села Мариновка, реконструкции газораспределительной станции города Мелитополь и строительству межпоселкового газопровода от села Строгановка до села Приморский Посад Приазовского муниципального округа", - сообщили в министерстве.