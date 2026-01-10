В России планируют повышать медицинскую грамотность пенсионеров

Программа рассчитана на 2025-2030 годы

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские власти планируют проводить мероприятия, направленные на повышение уровня медицинской грамотности граждан старшего поколения. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Пенсионеров намерены просвещать по вопросам здорового старения и активного долголетия, профилактики и лечения возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических синдромов. Также их будут информировать о ведении здорового образа жизни в пожилом возрасте, в том числе в рамках школ пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, школ активного долголетия и школ пожилого пациента.

Программа рассчитана на 2025-2030 годы. Ответственными за реализацию назначены региональные власти и "Союз пенсионеров России". Также ожидается ежегодный доклад в Минтруд РФ.

Кроме того, в 2026 году министерство труда совместно с "Институтом развития Интернета" должны будут провести рекламную кампанию, направленную на формирование позитивного представления граждан старшего поколения о здоровом и активном образе жизни.

А с 2025 по 2030 годы региональные власти совместно с заинтересованными НКО будут проводить просветительские мероприятия для формирования у пенсионеров позитивного представления о здоровом и активном образе жизни. Проходить мероприятия будут в том числе в рамках школ активного долголетия и школ пожилого пациента. Доклад об этом ждут в министерстве труда ежегодно.