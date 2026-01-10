На Камчатке предупредили о приближении охотоморского циклона

Он принесет сильный ветер, мокрый снег и метель

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 января. /ТАСС/. Охотоморский циклон приближается к берегам Камчатки, он принесет сильный ветер, мокрый снег и метель. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на УГМС.

"Охотоморский циклон приближается к берегам Камчатки. <…> Предварительно, 12 января ночью и днем в Усть-Большерецком и на юге Елизовского округов прогнозируется ветер скоростью до 30-35 м/с который днем распространится на Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, а также прибрежные районы Елизовского округа. Вместе с тем днем 12 января в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском, Усть-Большерецком и на юге Мильковского округов ожидаются интенсивные осадки в виде мокрого снега, местами метель и налипание мокрого снега на провода и деревья", - говорится в сообщении в канале МЧС в Max.

Ночью и днем 13 января интенсивные осадки сохранятся в вышеперечисленных муниципальных образованиях и распространятся на север Мильковского округа.

Также 12 января ночью и днем на акваториях Охотского моря и северо-западной части Тихого океана прогнозируется ураганный ветер порывами до 40-45 м/с.