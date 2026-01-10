ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов

Причинами задержек стали неблагоприятные метеоусловия
06:52
обновлено 06:58
© Артем Коротаев/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Транспортные прокуроры по поручению Генпрокуратуры ведут мониторинг соблюдения прав пассажиров в условиях задержек авиарейсов в аэропортах московского авиаузла из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службы Генпрокуратуры России.

"По поручению Генпрокуратуры России транспортные прокуроры проводят надзорные мероприятия в связи с задержкой рейсов в аэропортах московского авиаузла", - говорится в сообщении.

Причинами задержек стали неблагоприятные метеоусловия.

"Прокуратура следит за ситуацией и контролирует соблюдение прав пассажиров. В аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский действуют мобильные приемные", - сообщили в Генпрокуратуре.

Кроме того, граждане могут обратиться к дежурному прокурору Московской межрегиональной транспортной прокуратуры по телефону: +7 (916) 555-23-57. 

