Соцфонд России пересчитал уже 400 тыс. пенсий многодетных матерей

В Соцфонде отметили, что перерасчет проводится с учетом положений нового закона, который вступил в силу с 1 января

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Социальный фонд России провел перерасчет пенсий в отношении уже 400 тысяч женщин, воспитавших пять и более детей. Об этом сообщается в Telegram-канале Соцфонда.

"Социальный фонд России продолжает масштабную работу по повышению пенсий матерям, воспитавшим пять и более детей. На сегодняшний день перерасчет проведен уже в отношении 400 тыс. женщин. Работа ведется в приоритетном порядке, в том числе в праздничные дни", - говорится в сообщении.

Перерасчет проводится с учетом положений нового закона, который вступил в силу с 1 января, пояснили в ведомстве.

"Сотрудники отделений СФР по всей стране на основании имеющихся сведений сформировали списки многодетных матерей, которые имеют право на повышение пенсии. С ними дистанционно связывались, подробно объясняли изменения и получали согласие на перерасчет. Благодаря этому механизму сотням тысяч женщин не пришлось самим обращаться в фонд с заявлениями", - сказал глава Соцфонда России Сергей Чирков, слова которого приводятся в сообщении.