Врач Панфилова предупредила россиян об опасности песчаных блох на пляжах Индии

Находясь на курортах, туристам следует особенно внимательно относиться к любым кожным повреждениям, отметила врач посольства РФ в Нью-Дели Наталья Панфилова
07:20

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 января. /ТАСС/. Российские туристы, отдыхающие на пляжах южных штатов Гоа и Кералы, должны помнить о мерах предосторожности в связи с опасностью укусов песчаных блох. Об этом в беседе с ТАСС сообщила врач посольства РФ в Нью-Дели Наталья Панфилова.

"Осторожность надо проявлять при посещении пляжей в связи с укусами песчаных блох, по песку надо передвигаться в обуви и не лежать на нем", - сказала она.

По словам Панфиловой, находясь на курортах, туристам следует особенно внимательно относиться к любым кожным повреждениям.

Также врач посольства рекомендовала заранее подготовить аптечку. В нее следует включить антигистаминные препараты, энтеросорбенты и средства от солнечных ожогов.

Для дополнительной защиты от солнца специалист советует использовать купальники с длинными рукавами и УФ-защитой, рубашки с длинным рукавом, а также обязательно применять солнцезащитный крем с высоким фактором защиты. 

