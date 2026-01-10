В России будут улучшать послеродовую поддержку женщин

Ответственными назначены Минздрав, АСИ и региональные власти

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские регионы должны улучшать послеродовую поддержку женщин и семей с новорожденными детьми. Такой пункт содержится в утвержденном правительством РФ плане, с которым ознакомился ТАСС.

Ожидается, что мера повысит качество медицинского и социального сопровождения в таких случаях. Должны быть разработаны соответствующие методические рекомендации.

Ответственными назначены Минздрав, АСИ и региональные власти. Реализация мероприятий намечена до 2030 года.