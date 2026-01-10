В Тамбове создадут центр мультипликации и анимации

Новую площадку откроют благодаря нацпроекту "Семья"

ТАМБОВ, 10 января. /ТАСС/. Детский культурно-просветительский центр мультипликации, где школьники будут создавать комиксы и анимацию, откроют в историческом здании с кинозалом в Тамбове благодаря нацпроекту "Семья". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Новая площадка для творческого развития детей и подростков будет создана на базе Тамбовского научно-методического центра народного творчества и досуга, в структуру которого входит отдел кино. Центр мультипликации и анимации разместится в историческом здании на улице Степана Разина, где уже действует кинозал. Эта инициатива Минкультуры России направлена на формирование творческой среды для освоения искусства комиксов и анимации, что способствует раскрытию потенциала подрастающего поколения", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве отметили, что детский центр будет работать по двум основным направлениям визуального искусства: создание комиксов и анимации. "В процессе обучения ребята научатся выражать мысли через текст и визуальные образы, создавать уникальных персонажей, прорабатывать сюжеты и работать в команде", - отметили в пресс-службе.

Для студии закупят современное компьютерное и специализированное оборудование, предназначенное как для индивидуальных, так и для коллективных проектов. В летний период планируется организовать свободное посещение для совместного творчества и общения.

Кроме того, в рамках создания центра киноаппаратную учреждения переоборудуют в зал-музей киноискусства, где будут проходить экскурсии. В экспозицию войдут раритетные предметы из фондов центра, связанные с историей кинематографа. В ходе ремонтных работ сохранят для демонстрации киноустановку старого образца. Проект будет реализован благодаря федеральной программе "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья".