На Чукотке к застрявшему во льдах судну двигается ледокол

На борту теплохода находятся почти 20 человек

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Подход ледокола к застрявшему во льдах теплоходу у поселка Беринговского на Чукотке ожидается 11 января, сообщили ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Завтра ожидается подход ледокола", - сообщили в прокуратуре.

В начале января в акватории Берингова моря в районе поселка Беринговского на Чукотке теплоход застрял во льдах. Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет, сообщали ранее в надзорном ведомстве. На борту находятся почти 20 человек.