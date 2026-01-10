В Москве завершили модернизацию подводных газопроводов

Работы начались в 2018 году и охватили 12 системообразующих дюкеров протяженностью около 9 км

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Модернизацию подводных газопроводов завершили в столице, сообщил в своем канале в Мах мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завершили одну из самых сложных и важных инженерных программ последних лет - модернизацию подводных газопроводов столицы", - написал он.

По словам мэра, в канун 2026 года была завершена реконструкция Кропоткинского газопровода. Работы по модернизации начались в 2018 году и охватили 12 системообразующих дюкеров высокого и среднего давления общей протяженностью около 9 км.

Собянин отметил, что при реконструкции использовались современные бестраншейные технологии. "Газопроводы уложили в тоннелях под дном рек на глубине около 20 м с помощью микротоннелирования. Это позволило не затрагивать экосистему и повысить надежность коммуникаций", - добавил он.

Мэр уточнил, что новые газопроводы получили тройную защитную оболочку и автоматизированные запорные устройства. Подачу газа можно дистанционно перекрыть за полторы минуты из центральной диспетчерской "Мосгаза".

"Кроме того, меньше чем за год построили новый газопровод-дюкер "Шелепихинский", проложенный под руслом Москвы-реки на глубине около 20 м. Он повысил надежность газоснабжения западной части столицы и создал дополнительный резерв для жилой застройки и промышленности", - написал Собянин.