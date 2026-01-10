В Петербурге на фиолетовой ветке метро задерживаются поезда
08:31
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. На фиолетовой линии петербургского метро движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами, сообщила пресс-служба метрополитена в официальном Telegram-канале.
В сообщении говорится, что по техническим причинам на участке линии № 5 от станции "Обводный канал" до станции "Шушары" по обоим путям увеличено время хода поездов.
Также отмечается, что служба аварийных формирований уже приступила к устранению возникшей технической неисправности.