В центре Петербурга высота снежного покрова достигла 26 см

Температура воздуха составляет от минус 7 до минус 8 градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Высота снежного покрова в центре Петербурга достигла 26 см, в то время как в Кронштадте наблюдается 18 см, в Ломоносове - 16 см. Снегопад, начавшийся в Петербурге ночью, завершится только в середине следующего дня, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Погоду в нашем регионе определяет северная часть [циклона], поэтому осадки будут еще продолжаться сегодня днем, но уже разной интенсивности, более интенсивные, еще 3-4 мм предстоящей ночью в воскресенье и только днем уменьшатся, затем прекратятся", - говорится в сообщении.

Температура воздуха достаточно низкая - от минус 7 до минус 8 градусов. Из-за того, что ветер даже в центре Санкт-Петербурга ночью достигал в порывах 10-12 м/с, то распределение снега по территории города не равномерное.

Ранее синоптик сообщал о том, что на акваториях Финского залива и Ладожского озера порывы ветра достигнут до 15-20 м/с.