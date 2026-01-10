Юрист Чанышев: Долину могут выселить принудительно, если та не исполнит решение суда

О возможности привлечения к этому вопросу приставов рассказала адвокат покупательницы квартиры артистки Полины Лурье Светлана Свириденко

Лариса Долина © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 10 января./ТАСС/. Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье может организовать принудительное выселение артистки из спорного жилья с помощью приставов, если та будет уклоняться от освобождения квартиры добровольно. Об этом ТАСС рассказал председатель коллегии адвокатов "Адвокат премиум" Тимур Чанышев.

"Если передача квартиры происходит по решению суда, а бывший собственник уклоняется от ее освобождения, то тут включается необходимость исполнительного производства. Это включает в себя привлечение судебных приставов, прохождение процедуры выселения с участием понятых, составление актов описи и передачи недвижимости", - сказал он.

Это произошло после того, как процедура приема-передачи квартиры Долиной, назначенная на 9 января, оказалась сорвана. Защитница Долиной Мария Пухова рассказала ТАСС, что в настоящее время ее доверительница находится не в России. В ее отсутствие адвокат Лурье отказалась принимать квартиру. При этом, по словам Пуховой, представители артистки готовы были передать квартиру еще 5 января. Однако тогда это сделать отказалась Лурье.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье. По решению Верховного суда право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживала в квартире и должна была ее покинуть.