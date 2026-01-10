На застрявшем на Чукотке судне нет проблем с продовольствием и топливом

Оно отходило от села Мейныпильгыно, пряталось от шторма и застряло во льдах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Запас топлива, воды и продовольствия имеется на судне, застрявшем во льдах Берингова моря на Чукотке, проблем на судне нет. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Проблем на судне нет: там есть и запас топлива, и запас воды, и продовольствия", - сообщили в правительстве.

По их данным, судно отходило от села Мейныпильгыно, пряталось от шторма и застряло во льдах. На борту находится уголь. Уточняется, что село обеспечено углем.

В начале января в акватории Берингова моря в районе поселка Беринговского на Чукотке теплоход застрял во льдах. Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет, сообщали ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре. На борту находятся почти 20 человек. 11 января ожидается подход ледокола, сообщали в надзорном ведомстве.