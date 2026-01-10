В МЧС рассказали, как правильно откапывать автомобиль из-под снега

В ведомстве отметили, что выхлопную трубу откапывать нужно в первую очередь

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. МЧС России опубликовало инструкцию по откапыванию автомобиля из-под снега.

"Как откапывать машину от снега и в каком порядке? Выхлопную трубу в первую очередь. Это вопрос жизни. Пространство перед ведущими колесами по траектории движения, а не вокруг. Сами колеса освободи по бокам и снизу", - говорится в советах, опубликованных "МЧС Медиа".

Далее необходимо откопать низ бампера, днище, очистить от снега лобовое стекло, зеркала и в самом конце - крышу.

Если, не смотря на все усилия, автомобиль застрял, нужно действовать по следующему алгоритму. Сначала освободить от снега ведущие колеса так, чтобы они могли свободно вращаться. Далее откопать карман перед колесами в 30-50 см, подложить под них что-то, что обеспечит сцепление: коврики, песок, ветки, картон. Выезжать нужно с помощью раскачки, без резких движений, не давить газ в пол.

"Если не помогает, позвать подмогу. Толкать, тянуть тросом или вызывать специалистов. Лучше так, чем сломать авто", - резюмировали в МЧС.