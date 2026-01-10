Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

Столичные снегосплавные пункты работают с максимальной загрузкой из-за рекордных объемов выпавшего снега

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ведут работы по ликвидации последствий снегопада, сообщает комплекс городского хозяйства столичной мэрии.

"Городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия мощного снегопада. Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов", - говорится в сообщении.

Столичные снегосплавные пункты (ССП) работают с максимальной загрузкой из-за рекордных объемов выпавшего снега. Для оперативного вывоза снежных валов с улиц города организованы места для временного складирования снега, откуда его увезут на ССП.

В комплексе городского хозяйства предупредили о работе снегоуборочной и погрузочной техники. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в течение всего светового дня службы очистят от снега и наледи скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

"По прогнозам синоптиков, сегодня прирост свежевыпавшего снега составит до 1 см. По мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой", - уточнили сообщении.