Коммунальные службы Петербурга ликвидируют последствия снегопада

Город расчищают более 1 тыс. единиц техники и почти 900 человек

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Коммунальные службы Петербурга в усиленном режиме борются со стихией. Круглосуточно город расчищают 1 031 единица техники и 888 работников ручного труда, сообщается в официальном Telegram-канале комитета по благоустройству Петербурга.

"Коммунальные службы города в усиленном режиме борются со стихией. За ночь выпало 9,3 см снега, и он продолжает идти - это балканский циклон "Фрэнсис" наверстывает упущенное за первый месяц зимы", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что в приоритете - ключевые магистрали, путепроводы, остановки общественного транспорта, тротуары, пешеходные переходы. Также проводится противогололедная обработка, однако стоит в такую погоду проявлять особенную осторожность на дорогах - видимость из-за снегопада и ветра плохая.

После предыдущих снегопадов на утилизацию за сутки было отправлено более 41 тыс. куб. м снега.