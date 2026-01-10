Более 30 тыс. человек приняли участие в чемпионатах "Абилимпикс" в 2025 году

Участники соревновались по 224 компетенциям

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Количество участников чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в 2025 году превысило 30 тыс. человек. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В 2025 году свыше 30 тыс. человек в 89 субъектах России приняли участие в чемпионатах по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Они соревновались по 224 компетенциям, выполнение конкурсных заданий оценивали более 17 тыс. профессиональных экспертов", - говорится в сообщении.

Более 400 участников по 15 компетенциям приняли участие в отборочном этапе первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс". Соревнования прошли в июле в Казани при поддержке фонда "Защитники Отечества" и правительства Республики Татарстан. Финал состоялся в рамках национального чемпионата "Абилимпикс". В нем приняли участие 77 финалистов отборочного этапа из 37 субъектов РФ.

"С 2025 года движение "Абилимпикс" развивается в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", реализуемого по поручению президента Владимира Путина. Оно помогает формировать инклюзивную культуру, где каждый может проявить свои таланты и получить востребованную профессию. За 11 лет проведения чемпионатов "Абилимпикс" общее количество их участников превысило 150 тыс. человек. Знаковым событием этого года стало увеличение вдвое премий победителям и призерам национального чемпионата "Абилимпикс". Соответствующее постановление подписал в декабре председатель правительства Михаил Мишустин", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Национальный чемпионат "Абилимпикс" прошел в Москве с 30 октября по 2 ноября по 50 основным компетенциям. Победителями стали 450 участников из 47 субъектов РФ. В региональных чемпионатах "Абилимпикс" в 2025 году приняли участие 240 участников СВО, они демонстрировали профессиональное мастерство в 44 компетенциях.