В Смоленской области восстановили электроснабжение 630 населенных пунктов

В работу ввели 914 трансформаторных подстанций

СМОЛЕНСК, 10 января. /ТАСС/. В Смоленской области восстановлено электроснабжение более 630 населенных пунктов после сильного снегопада, сообщили в пресс-службе "Россети Центр" - "Смоленскэнерго".

В ведомстве уточнили, что энергетики восстановили электроснабжение в 631 населенном пункте, введены в работу 914 трансформаторных подстанций, 96 линий электропередачи 6-10 кВ и 45 линий 0,4 кВ.

В компании отметили, что повреждения в сети 6-10 кВ, обеспечивающей электроснабжение населенных пунктов, полностью устранены, а электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме. Также в пресс-службе сообщили, что энергетики оперативно обрабатывают заявки потребителей по сети 0,4 кВ, поступающие через электронные сервисы компании, и для устранения технологических нарушений на энергообъектах задействованы 90 бригад "Смоленскэнерго" и подрядных организаций.