Маршрут "Золотое кольцо" расширят на 49 населенных пунктов

Впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Маршрут "Золотое кольцо" к своему 60-летию будет расширен на 49 населенных пунктов, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Золотому кольцу" исполнится 60 лет в 2027 году. В преддверии юбилейной даты он получает дополнительное развитие и увеличивается на 49 населенных пунктов. Впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей", - приводят слова Чернышенко в его аппарате.

Название "Золотое кольцо" теперь будет подразумевать линейку туристических продуктов на любой вкус. Это и традиционные автобусные экскурсии, и 14 специальных автотуров, и речные круизы с новыми остановками, и железнодорожные туры, уточнили там. Все новые направления будут развиваться под эгидой единого бренда "Золотое кольцо".

"Расширяя "Золотое кольцо", мы расширяем и палитру впечатлений для туристов. Теперь это целая экосистема путешествий, где можно выбрать и темп, и формат, и сюжет: от паломнического тура по Дивеево до гастрономических выходных в Вятском. Мы соединяем мощный бренд с современными трендами", - отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Проект станет катализатором развития для десятков малых городов, поможет создать новые рабочие места, восстановить памятники и сделать включенные территории более привлекательными для жизни.

Состав обновленного "Золотого кольца"

В обновленное "Золотое кольцо", в частности, войдут населенные пункты Владимирской области (города Александров, Вязники, Гусь-Хрустальный, Гороховец, Киржач, Кольчугино, Муром, Юрьев-Польский, поселок Боголюбово, село Кидекша, поселок городского типа Мстера), Ярославской области (города Мышкин, Рыбинск, Тутаев, Углич, села Вятское и Годеново, деревня Карабиха).

Кроме того, в маршрут войдут населенные пункты Ивановской области (города Гаврилов Посад, Кинешма, Плес, Шуя, Южа, Юрьевец, п. г. т. Палех, деревня Холуй), Костромской области (города Галич и Нерехта, п. г. т. Красное-на-Волге, Судиславль и Сусанино), Московской области (города Ликино-Дулево и Хотьково, села Абрамцево и Гжель, деревня Мураново, п. г. т. Софрино), Тверской области (города Калязин и Кашин), Нижегородской области (города Арзамас, Богородск, Выкса, Городец, Нижний Новгород, Павлово, Чкаловск, села Большое Болдино, Дивеево и Пурех).