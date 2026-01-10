В Тульской области восстановили электроснабжение у 80% жителей

Причиной отключений стали снегопад и ледяной дождь

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 10 января. /ТАСС/. В Тульской области электроснабжение восстановлено более чем у 80% потребителей, оставшихся без электричества из-за снегопада и ледяного дождя.

В пресс-службе "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго" сообщили, что к 10:00 электроснабжение было восстановлено у большинства пострадавших, а локальные технологические нарушения на энергообъектах в настоящее время ликвидируются 61 бригадой, в составе которой 152 специалиста и 68 единиц спецтехники.

В компании уточнили, что для обеспечения работы социально значимых и инфраструктурных объектов используются резервные источники электроснабжения.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что наибольшее количество сбоев в работе электросетевой инфраструктуры было зафиксировано в Воловском, Богородицком, Плавском, Чернском районах и городском округе Новомосковск.