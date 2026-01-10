Прокуратура Москвы взяла на контроль меры по очистке города от снега

Представители ведомства проконтролируют уборку снега, очистку от наледи кровель домов, а также соблюдение прав граждан

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Прокуратура Москвы взяла на контроль вопрос своевременной очистки города от снега после снегопада, прошедшего с 8 по 10 января, сообщает надзорное ведомство.

Прокурор Москвы Максим Жук поручил подчиненным прокурорам провести надзорное сопровождение мероприятий по устранению последствий снегопада. Прокуроры проконтролируют уборку снега, очистку от наледи кровель жилых домов, а также соблюдение прав граждан, в том числе жилищных. Коммунальным службам напомнили об ответственности за несвоевременную уборку крыш и других элементов нежилых зданий от наледи и снега.

В ведомстве разъяснили, что за невыполнение мер по очистке крыш от снега и наледи сосбственникам зданий грозит административная ответственность. К ответственным лицам, не выполняющим обязательные требования, могут применить соответствующие меры реагирования, подчеркнули в прокуратуре.